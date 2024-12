Concurso dos Correios 2024: veja aqui todos os locais de provas divulgados

Os candidatos inscritos no concurso dos Correios já podem consultar os locais de provas. O exame está marcado para o próximo domingo (15).

O que aconteceu

A consulta pode ser feita no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador da prova (clique aqui). Para ter acesso, é necessário colocar o número do CPF usado na inscrição.

A divulgação dos locais de provas estava prevista para segunda-feira (9). Porém, a banca organizadora antecipou a consulta para o domingo (8).