Correios: provas do concurso serão realizadas neste domingo; veja dicas

Comece pela disciplina que você mais domina. "De preferência, o candidato deve iniciar a prova pela disciplina que mais dominar, a que estiver mais seguro para responder às perguntas", afirma Dorival Conte Jr., professor de língua portuguesa da Central de Concursos.

Revise cada questão, separadamente, antes de preencher o cartão de resposta.

No caso da disciplina de português, inicie pelas questões de gramática. Por fim, responda às questões de interpretação. As provas terão cinco disciplinas: língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e Código de Conduta Ética e Integridade.

"No dia da prova, é fundamental estar preparado e tranquilo. Durante a prova, mantenha a calma, respire fundo e leia com atenção todas as questões. Se sentir ansiedade, faça uma breve pausa para respirar e relaxar", afirma o professor.

