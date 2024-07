Como consultar seu CPF de graça? Veja caminhos no SPC e Serasa

Imagine a situação: você vai fazer um crediário e descobre que há restrições ao seu nome por algum motivo. Ou seja, ele está sujo no mercado. Muitas pessoas nem sabem que têm dívidas e que podem consultar seu CPF gratuitamente.

Além de descobrir se existem dívidas em seu nome, a Serasa recomenda que os consumidores fiquem atentos ao seu CPF para evitar que fraudes aconteçam e que alguém use os dados indevidamente.

Como consultar seu CPF de graça no SPC Brasil

No portal, o consumidor tem acesso ao seu score (nota de crédito), dívidas ativas no SPC (caso tenha), atualização de dados cadastrais, histórico no cadastro positivo e outras informações.

Via internet

Acessar a página e criar o acesso

Validar o email ou telefone

Definir senha de acesso

Baixar o aplicativo Google Authenticator gratuitamente na Google Play ou na Apple Store

Escanear o QR Code e inserir o código de acesso ao portal.

Via aplicativo

Baixar o aplicativo SPC Consumidor gratuitamente na Google Play ou na Apple Store

Efetuar um cadastro

Definir senha de acesso

Validar o email ou telefone

Pessoalmente

Você deve procurar a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) ou associação comercial mais próxima de sua casa e apresentar comprovante de identidade e de residência para que possa ter sua consulta de SPC.

Como consultar seu CPF de graça na Serasa

Na plataforma, você pode verificar o seu Serasa Score 2.0.

Via internet

Acessar a página e clicar em Consultar CPF grátis

Digitar seu login e senha. Se não tiver, faça um cadastro gratuito na hora

Via aplicativo

Baixar o aplicativo Serasa gratuitamente na Google Play ou na Apple Store

Baixar o aplicativo Serasa gratuitamente na Google Play ou na Apple Store

Via carta

A carta poderá ser escrita à mão ou impressa e deverá conter: número do seu CPF e RG com cópia simples dos dois documentos; a assinatura do consumidor com firma reconhecida em cartório.

Enviar para o endereço: Av. Doutor Heitor José Reali, 360, São Carlos (SP) - CEP: 13571-385.

Pessoalmente

Devido à pandemia, a Serasa suspendeu temporariamente o atendimento presencial.

Correios

A Serasa tem convênio com os Correios. Nas agências, você pode checar se há dívidas ou restrições no seu CPF e no de terceiros. É cobrada uma taxa que varia de R$ 14 a R$ 21,60. Mais informações aqui.

É necessário comparecer em uma das agências com seu CPF e um dos documentos originais: RG, carteira de trabalho e/ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como consultar seu CPF de graça na Receita Federal

Na Receita, Você pode consultar a situação cadastral do seu CPF, emitir comprovante e consultar as informações que constam no seu CPF, entre outros.

Via internet

Acessar o sistema e informar seus dados pessoais quando for solicitado.

Via aplicativo

Baixar o aplicativo CPF Digital na Google Play ou na Apple Store

A Receita Federal também disponibiliza a página para consultar dívidas e pendências fiscais em seu nome.

Quais informações é possível descobrir com a consulta?

Ao consultar o seu CPF, você descobre:

No SPC Brasil: se há restrições em seu nome no SPC, problemas na situação cadastral, nota de score, dívidas ativas e possibilidades de renegociação.

Na Serasa: se há restrições em seu nome, nota de score, protestos em cartório, ações judiciais, cheques sem fundo e problemas na situação cadastral.

Com que periodicidade devo fazer essa consulta?

Para Marcelo Aragona, chefe de produtos e negócios do SPC Brasil, é recomendável o consumidor acessar o aplicativo ou portal uma vez por dia. "Isso porque diariamente pode acontecer alguma atualização sobre o status do documento dele em nossa base de dados", afirmou.

A Serasa recomenda que você fique de olho em seus dados com frequência, para evitar que algum fraudador esteja utilizando os dados indevidamente.

Se meu nome estiver sujo no SPC e na Serasa, como regularizar?

A Serasa diz que, no caso de dívidas em seu nome, é fundamental priorizar aquelas com os juros mais altos e encontrar as opções no mercado que permitam que elas sejam quitadas com desconto.

Um desses canais é o Serasa Limpa Nome, uma plataforma de renegociação de dívidas, que oferece desconto de até 90%. Segundo a Serasa, os acordos são fechados em menos de três minutos. Tudo pode ser feito dentro do aplicativo da Serasa, desde a consulta até o pagamento via carteira digital.

No SPC Brasil, se você tiver dívidas, veja quais delas estão disponíveis para renegociação. A renegociação pode ser feita na própria plataforma. O desconto depende das condições oferecidas pelas empresas.

Tem como descobrir o CPF pelo nome?

Por questão de segurança, segundo a Serasa, só há duas formas de consultar o CPF pelo nome completo da pessoa: