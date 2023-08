Veja como fica tabela do IR e faixa de isenção após sanção de Lula

Governo editou uma MP para taxar fundos de "super-ricos" ajudaria a compensar isenção do IR. A colunista do UOL Mariana Londres diz que cerca de R$ 3 bilhões do que entrar no caixa do governo com as alterações na cobrança de imposto desses fundos será usado para compensar o aumento da faixa de isenção do IR. Ampliação da isenção do IR não poderia ter sido aprovada sem esses recursos, porque ficaria sem fonte de compensação e não respeitaria o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal.

MP equipara as regras tributárias entre fundos fechados e abertos. As novas regras instituem o sistema de tributação periódica chamado de "come cotas", que já existem nos fundos abertos, aos fundos fechados, de acordo com Receita Federal.