Para onde vão os recursos? Cerca de R$ 3 bi do que entrar no caixa do governo com essas alterações na cobrança de imposto desses fundos será usado para compensar o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, dos atuais R$ 1.903 para R$ 2.640 (o que reflete também nas outras faixas). Sem esses recursos, a ampliação da isenção do IR não poderia ter sido aprovada, pois ficaria sem fonte de compensação e não respeitaria o que estabelece a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). O restante do recurso, além do que for necessário para bancar a isenção do IR, ajudará o governo a fechar as contas (resultado primário).

O Congresso concordou, e a medida provisória do salário mínimo e do aumento da faixa de isenção do IR foi aprovada nesta semana, atrelada à necessidade do envio das novas medidas.

Medida Provisória dos Fundos Fechados/Onshore

O que vai mudar? Ainda não tive acesso ao texto, mas as fontes já citaram o que deve estar nele:

Hoje esses fundos pagam imposto somente no resgate, e de forma regressiva (quanto mais tempo de aplicação, menor a alíquota do imposto).

A proposta da Fazenda é de uma alíquota de 10% (ainda em debate) de imposto de renda antecipado sobre o estoque de rendimentos acumulados, como incentivo para quem quiser atualizar o patrimônio dos fundos recolhendo uma alíquota reduzida.