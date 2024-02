Posso ter desconto no IR com doações para caridade, cultura ou esportes?

Quem pode receber doações

Não são todas as instituições que podem receber parte desse imposto. O presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloi Olenike, explica que os contribuintes podem fazer doações para instituições que fazem parte de fundos de incentivo em todas as esferas. "As instituições aptas fazem parte de fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa Nacional, distrital, estaduais e municipais; e as doações ou patrocínios efetuados aos programas de incentivo à cultura, à atividade de audiovisual e ao desporto".

O próprio contribuinte deve pesquisar e verificar se a instituição se encaixa em uma das categorias. São elas:

Fundos especiais de proteção à criança, ao adolescente e ao idoso

Projetos de incentivo à cultura (Lei Rouanet)

Projetos de produção audiovisual

Projetos relacionados a atividades esportivas (até 7%)

Como fazer a doação

É possível fazer essa doação de duas formas. Dá para fazer a doação diretamente, e a dedução no imposto será só no ano seguinte. Outra maneira é destinar parte do seu próprio imposto de renda devido, direto na declaração do próprio ano.