Comprou carro? Saiba como declarar no IR veículos quitados ou financiados

Com a confirmação sobre o tipo de veículo, é necessário preencher as informações sobre marca, modelo, ano de fabricação, placa e data de aquisição, seguido dos dados do vendedor. "Deverá ser informado também o número do Renavan para veículos automotores ou registro da aeronave e embarcação, para esses tipos de bens", orienta Richard Domingos, diretor-executivo da Confirp Contabilidade.

Como declarar um carro financiado

Nos casos de financiamento, é obrigatório mencionar o CNPJ e razão social do financiador. Como a quitação segue pendente, é necessário informar em "Situação em 31/12/2023" toda soma dos valores pagos até o final do ano passado.

Valdir Amorim, coordenador técnico e jurídico da IOB, recomenda que seja feita uma descrição completa a respeito do bem, com o valor final do veículo, a instituição financeira responsável pelo financiamento e o total de parcelas.

Segundo Amorim, os valores referentes ao financiamento não devem entrar no campo de dívidas, porque o veículo está alienado. "Se o contribuinte não pagar um determinado número de prestações, o banco recupera o veículo", afirma.