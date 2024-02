Preciso declarar o financiamento do meu imóvel no Imposto de Renda?

Na etapa seguinte, entra o processo de discriminação do imóvel, com os dados referentes ao vendedor e ao financiador da propriedade. É também nesta etapa que o contribuinte menciona os valores pagos à vista, parcelado e o total pago até o dia 31 de dezembro de 2023, além do saldo devedor ainda pendente.

No campo "Situação em 31/12/2022", é necessário informar a soma dos valores pagos até a data. Já em "Situação em 31/12/2023", o total de parcelas quitadas até 31 de dezembro do ano passado.

Caso exista mais de um financiamento no nome do contribuinte, é necessário declarar os valores separadamente. Os especialistas também defendem a necessidade de guardar os comprovantes de pagamento das parcelas.

Reformas no imóvel

Em caso de melhorias no imóvel financiado, o proprietário tem a possibilidade de incluir os gastos no valor total dos pagamentos, conforme explica Samir Nehme, vice-presidente de política Institucional do CRCRJ (Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro).