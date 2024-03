Imposto de Renda 2024: Deu ou recebeu dinheiro ou bens? Precisa declarar

Aqueles que realizaram uma doação também precisam declará-la no imposto de renda

Se você realizou doações para terceiros, é imprescindível incluir essas informações em sua declaração de imposto de renda. O processo começa na ficha "Doações Efetuadas". Ao acessá-la, clique em "Novo" e selecione o código correspondente à natureza da doação: "80 - Doações em espécie" para transferências em dinheiro ou "81 - Doações em bens ou direitos" para imóveis, veículos ou outros bens.

Informe detalhadamente o nome e o CPF do beneficiário, ou seja, da pessoa que recebeu a doação, além do valor doado, seja em bens ou em dinheiro. Finalize clicando em "OK".

No caso de doações de bens, é necessário atualizar também a ficha de "Bens e Direitos". Localize o bem doado na lista, clique em "Editar" e na seção "Discriminação", detalhe a doação e o destinatário, incluindo seu CPF. No campo "Situação em 31/12/2023", insira o valor zero. Conclua clicando em "OK".