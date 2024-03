Imposto de Renda 2024: Saiba como declarar fundos imobiliários

Para iniciar o processo, localize a ficha de "Bens e Direitos" no menu do lado esquerdo do programa de preenchimento da declaração e clique em "Novo". Fique atento às atualizações implementadas nesta ficha a partir da declaração do IR 2024, pois a Receita Federal introduziu novos "grupos" e "códigos" para os investimentos.

Os fundos imobiliários devem ser declarados no grupo "07 - Fundos", utilizando o código "03 - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)". Após isso, especifique se as cotas foram adquiridas por você (titular da declaração) ou por algum dos seus dependentes. Na seção "Localização (País)", selecione "105 - Brasil".

No campo "CNPJ", insira os dados referentes ao fundo imobiliário, os quais devem constar no informe de rendimentos fornecido pela corretora ou pela administradora do FII. Na seção "Discriminação", forneça detalhes sobre a quantidade de cotas, o nome do fundo imobiliário e o nome da corretora utilizada para realizar a transação.

Caso tenha ocorrido compra ou venda de cotas, é preciso descrever essas operações também nesse campo. Nos campos "Situação em 31/12/2022" e "Situação em 31/12/2023", informe os valores constantes no informe de rendimentos. Se você já possuía cotas de FIIs em 2022 e manteve essa posição em 2023, repita o valor de compra nos dois campos.

Jamais atualize o campo de 2022 com o valor de mercado das cotas. O que importa para efeitos de imposto de renda é o valor investido no fundo. Se não possuía o fundo em 2022, insira zero em "Situação em 31/12/2022" e informe o valor investido em 2023 no campo "Situação em 31/12/2023".

Se todas as cotas foram vendidas no ano anterior, insira zero no campo "Situação em 31/12/2023". Se apenas comprou mais cotas ou vendeu parte delas, atualize o campo "Situação em 31/12/2023" com a diferença paga ou recebida. Mantenha suas declarações precisas e em conformidade com as diretrizes fiscais vigentes.