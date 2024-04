Preciso incluir a restituição que recebi ou o imposto que paguei em 2023?

Por se tratar de um recurso disponibilizado pelo próprio Fisco, o sistema adiciona automaticamente o valor referente à restituição recebida pelo contribuinte no ano passado ao selecionar o código 25 no campo "Tipo de Rendimento".

"O lançamento do valor da restituição recebida no ano anterior não sofre nenhum tipo de tributação, porque já foi tributado no ano imediatamente anterior", destaca Samir Nehme, vice-presidente de política institucional do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro.

Para aqueles que não foram contemplados com a restituição no ano passado, os valores desembolsados para quitar o imposto a pagar não precisam ser mencionados em nenhum campo da declaração.

Imposto sobre os salários

Imposto de Renda: salário Imagem: Reprodução

Já nos casos referentes ao imposto pago sobre os rendimentos do trabalho assalariado ou não assalariado, o contribuinte deve utilizar a ficha de "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica" ao preencher a declaração.