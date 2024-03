Saiba como declarar consórcios no Imposto de Renda 2024

Como fazer a declaração do Imposto de Renda se ainda não foi contemplado. Se você ainda não foi contemplado com o bem do consórcio, deve utilizar o código "05 — Consórcio Não Contemplado" do grupo "99 — Outros Bens e Serviços" para declarar as parcelas pagas no ano passado.

Campos para preenchimento. Com a seleção, ficará disponível os campos para preencher a localização do bem, o CNPJ da administradora do consórcio e uma breve descrição sobre o negócio firmado para a aquisição.

Informe da administradora facilita preenchimento. Para uma "Discriminação" precisa, informe novamente o nome da administradora, o bem a ser adquirido, o total de parcelas do contrato e valor pago no ano de 2023. O preenchimento pode ser facilitado com a solicitação de um informe para a administradora do consórcio.

Logo abaixo, será necessário preencher os campos de "Situação em 31/12/2022 (R$)" e "Situação em 31/12/2023 (R$)". Para quem contratou o consórcio no ano passado, a seção inicial deve ficar em branco e os valores pagos incluídos no campo referente ao ano de 2023.

Consórcio declarado em anos anteriores. Já para aqueles que trazem o consórcio de anos anteriores, o espaço de "Situação em 31/12/2022 (R$)" deve conter o mesmo valor final declarado no ano de 2022. Na coluna seguinte, basta somar ao montante os valores pagos no ano passado.

Nas próximas declarações, é necessário sempre repetir o mesmo procedimento de acrescentar os valores pagos no ano anterior. O método deve seguir até que o consórcio seja contemplado.