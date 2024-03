Imposto de Renda 2024: veja tudo o que pode ser descontado

Pagamentos de despesas médicas próprias ou de dependentes, efetuados no ano para médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais

Despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exceto na hipótese de reembolso.

Pagamentos realizados para empresas localizadas no Brasil, de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas

Pagamentos para plano de saúde próprio ou de dependentes

Despesas médicas pagamentos relativos à instrução de pessoa com deficiência física ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e que o pagamento seja efetuado a entidades destinadas a pessoas com deficiência física ou mental.

Despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico somente poderão ser deduzidas se o estabelecimento for qualificado como hospital.

Despesas médicas dos alimentandos em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública.

Para dedução, os pagamentos devem ser especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem recebeu. Despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias dependem de comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

Quais são os documentos necessários para comprovar as despesas dedutíveis no Imposto de Renda?

Os documentos variam conforme a natureza da dedução.

Em geral, recomenda-se que o contribuinte mantenha Nota Fiscal ou Recibo com dados do recebedor com nome, endereço, CPF ou CNPJ, acompanhado do respectivo comprovante de pagamento realizado pelo contribuinte, bem como outros documentos relativos à despesa, tais como laudos médicos, documentos relacionados à contratação dos serviços que geraram a despesa dedutível, cópia de decisão judicial relativa a obrigações com alimentandos, dentre outros.

No caso de despesas com dependentes, é necessário comprovar a condição de dependente. Definição legal de dependente: