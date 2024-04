Imposto de Renda: posso deduzir gastos com meu pet na declaração?

Na minha opinião, mesmo com a reforma tributária, vai ser muito difícil essa dedutibilidade passar no Congresso

Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, diretor da Fecontesp (Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo)

Criação de cadastro para evitar fraude. O autor de uma das propostas em tramitação sobre o assunto defende ainda a criação de um cadastro nacional de tutores. A medida seria uma forma de inibir o uso indevido do benefício tributário.

Só despesas médicas de pessoas podem ser usadas para abater o IR. Enquanto os projetos não avançam na Câmara e no Senado, Gonçalves explica que as despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes são as únicas dedutíveis na base de cálculo do Imposto de Renda.