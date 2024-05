'Processada, em fila de restituição': entenda o que significa aviso do IRPF

Além disso, o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2024 deu prioridade aos moradores do Rio Grande do Sul por conta das enchentes que afetaram o estado. 886.260 declarações serão restituídas, abrangendo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão em restituições.

Quem tem prioridade para receber a restituição do IRPF 2024?

No primeiro lote, dos R$ 9,5 bilhões restituídos, R$ 8.857.175.779,78 serão destinados aos seguintes grupos:

258.877 idosos com mais de 80 anos

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos

162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave

1.105.772 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério

787.747 contribuintes que optaram por receber a restituição via Pix ou utilizaram a declaração pré-preenchida

Como consultar a restituição do IRPF 2024?

Para consultar a restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal (neste link) e clicar em "Iniciar". Será necessário informar o CPF e a data de nascimento.