Vendeu imóvel em 2023? Veja o que fazer na sua declaração

O contribuinte que vendeu imóvel em 2023 precisa estar atento ao prestar essa informação à Receita Federal na declaração deste ano. Dependendo do ano da compra do imóvel, do valor da venda e do destino do dinheiro, o contribuinte pode ter de pagar IR sobre o lucro obtido ou ficar isento.

Quem vendeu um imóvel em 2023 e usou todo o dinheiro para comprar outro imóvel no país, em até 180 dias após a venda, está isento de pagar imposto. A isenção do imposto vale apenas para a venda e compra de imóveis residenciais no Brasil.

A isenção só é válida se o contribuinte não tiver se beneficiado desse mesmo tipo de operação nos últimos cinco anos. O imóvel comprado precisa estar em nome do contribuinte que vendeu o imóvel.