Saiba declarar veículo que foi roubado ou que teve perda total

Se o veículo foi comprado em 2023, é preciso informá-lo na ficha Bens e Direitos (grupo 02, código 01). No campo Discriminação, devem ser informados os dados do veículo, do vendedor e também os detalhes do furto/roubo/sinistro já mencionados. Neste caso, os campos de 2022 e de 2023 ficam em branco.

Se o contribuinte comprou outro veículo, deve incluí-lo com os outros bens. É preciso abrir um novo item na ficha Bens e Direitos. No campo Discriminação, é preciso informar os dados do veículo e do vendedor. O campo de 2022 fica em branco; no de 2023 é lançado o valor pago.