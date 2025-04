Código 2025-01 no Imposto de Renda: o que é mensagem mostrada na declaração

Restam 59 dias para entrega da declaração sem multa. O prazo, que já era três dias menor para todos os contribuintes em relação ao ano passado, é ainda mais curto para quem deseja utilizar o ambiente virtual. Estão autorizados os preenchimentos pelo site do Fisco e também em tablets e smartphones com auxílio do aplicativo "Receita Federal".

Atraso foi ocasionado por indisponibilidade de dados. A Receita afirma que estavam ainda ausentes do sistema as informações a respeito de contribuições de previdência privada; saldos de contas bancárias no Brasil e no exterior, investimentos, aquisição de imóveis e doações efetuadas no ano passado.

Fisco minimizou os impactos do atraso para os contribuintes. Em entrevista coletiva, o supervisor regional do Imposto de Renda de São Paulo, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Junior, negou que a impossibilidade de realizar as declarações online altere o fluxo da declaração. "Os 60 dias, que vão de 1º de abril até 30 de maio, vão ser mais do que suficiente", disse.