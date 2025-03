Teve renda de dois empregos em 2024? Veja como declarar no Imposto de Renda

Abra uma ficha para cada emprego ou fonte pagadora. Os formulários ficam na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica". Selecione o campo, clique em "Novo" e preencha os campos com os dados da empresa. Em seguida informe os rendimentos recebidos, assim como está apresentado no informe. Repita o processo para cada fonte pagadora de 2024.

Não importa se você trabalhou somente um mês ou o ano todo na empresa. É necessário informar todas as fontes de renda tributável, independentemente do tempo trabalhado e do valor recebido. Todos os rendimentos tributáveis, do titular e dos dependentes, das diferentes fontes pagadoras, serão somados na declaração.

Imagem: Reprodução/PGD Receita Federal

Deste montante serão descontadas todas as despesas dedutíveis, como gastos com saúde e educação. A partir daí é calculado o imposto devido no ano e, por fim, são considerados todos os valores de IR retidos ao longo do ano passado para se chegar ao resultado, de imposto a pagar ou a restituir.

Mesmo se a remuneração total em 2024 não alcance o limite, há outros critérios que obrigam a declaração: