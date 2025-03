Quando um estagiário é obrigado a declarar o Imposto de Renda?

Nem todo estagiário está livre de declarar o Imposto de Renda. A obrigatoriedade pode atingir os contribuintes da categoria profissional, a depender da natureza da atividade exercida.

Se a bolsa-auxílio de estágio pressupõe prestação de serviços (a empresa está sendo beneficiada ao ter um profissional desempenhando atividades no dia a dia), esse rendimento é tratado como renda tributável e está sujeito à aplicação da tabela do IR como acontece com outro trabalhador qualquer.

O teto de isenção é o mesmo previsto para os demais contribuintes. Rendimentos tributáveis de até R$ 33.888,00 no ano são isentos do tributo. Acima deste valor, há incidência do Imposto de Renda e o estagiário fica obrigado a entregar a declaração.