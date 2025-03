Posso deduzir gastos com cursos e escolas de idiomas no Imposto de Renda?

Os contribuintes que arcaram com pagamentos para a realização de cursos extracurriculares ou de idiomas no ano passado não têm direito a restituir os valores no Imposto de Renda 2025.

Quem pode deduzir com Educação?

Deduções das despesas com educação são limitadas a cinco níveis de formação. Elas valem para pagamentos ao titular da declaração e para gastos com dependentes e alimentandos. Os valores passíveis de dedução são referente a: