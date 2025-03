Imposto de Renda 2025: Quem teve filho em 2024 pode ganhar mais restituição

Não há um limite no número de dependentes que podem ser incluídos na declaração. Não há obrigatoriedade de os filhos serem incluídos como dependentes na declaração dos pais. Quando o filho é declarado como dependente, é preciso tomar cuidado para evitar o lançamento das mesmas despesas nas declarações do pai e da mãe, o que é proibido.

É necessário distinguir "alimentandos" e "dependentes". A ficha "alimentandos" se destina a quem é beneficiário de pensão alimentícia que tenha sido fixada por pensão judicial ou por escritura pública. Para os pais separados ou divorciados, o filho dependente só pode ser inserido na DIRF de um dos genitores, ainda que ambos possuam a guarda compartilhada. E quem paga a pensão alimentícia não pode incluir o beneficiário como dependente, mas apenas como "alimentando".

Ao incluir um dependente na declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode deduzir despesas relacionadas à educação e saúde, entre outras. No caso das despesas com educação, existe um limite anual de dedução, que para a declaração de 2025 é de R$ 3.561,50 por dependente. Esse valor pode ser utilizado para deduzir gastos com educação própria ou de seus dependentes, incluindo despesas com ensino infantil, fundamental, médio e superior.

Os gastos com saúde podem ser integralmente deduzidos na declaração do Imposto de Renda, sem limite de valor. Isso inclui despesas com médicos, dentistas, exames, tratamentos, hospitais e planos de saúde, tanto para o contribuinte quanto para seus dependentes.

Além disso, é fundamental informar todos os rendimentos recebidos pelos dependentes, sejam eles tributáveis ou não. Isso inclui salários, aposentadorias, pensões, rendimentos de investimentos e qualquer outra fonte de rendimento. Também é necessário declarar bens e direitos que o dependente possua, como imóveis, veículos, contas bancárias e investimentos, caso ultrapassem o limite de isenção.

Além das deduções já mencionadas, existem outras deduções importantes que podem ajudar a reduzir o valor do imposto a ser pago.



Confira as principais: