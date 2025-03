Imposto de Renda 2025: posso declarar o dízimo que entreguei à igreja?

Outras doações podem ser deduzidas no IR 2025. Segundo a Receita, podem ser abatidas do Imposto de Renda somente doações realizadas a fundos de assistência à criança e adolescente; incentivo à cultura, à atividade audiovisual, ao esporte, ao Pronas/PCD (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência) e ao Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica); fundos controlados pelos conselhos da pessoa idosa; apoio direto a projetos que estimulem a cadeia produtiva da reciclagem.

Doações podem ser realizadas na declaração. Para os documentos enviados dentro do prazo no modelo de deduções legais, é permitido optar pela doação diretamente na entrega. A opção é válida para doações a conselhos nacionais, distritais, estaduais ou municipais dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa.