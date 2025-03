Posso declarar o Imposto de Renda em 2025 mesmo não sendo obrigado?

Os contribuintes que não se enquadram em nenhuma das obrigatoriedades do Imposto de Renda podem enviar a declaração mesmo assim. A iniciativa ajuda a comprovar a renda e pode até resultar em restituição.

O que pode ser feito?

Todos os contribuintes estão aptos a declarar o IR. Mesmo com os rendimentos abaixo de R$ 33.888 no ano passado, é possível reunir os informes de rendimentos e entregar a declaração. "Nos casos em que foi retido imposto na fonte em razão do vínculo empregatício e existiram despesas relevantes relacionadas à saúde, por exemplo, pode haver a possibilidade de restituição de parte do imposto retido", explica Mariana Fragoso, advogada do Abe Advogados.

Declaração ilustra a situação financeira pessoal. As informações listadas envolvem financiamentos, empréstimos ou aquisições. "É sempre interessante enviar a declaração mesmo estando abaixo do obrigatório, porque o documento traz vantagens e pode servir de comprovante de renda em situações em que precisar", diz Janaina Barboza Ramos, professora de ciências contábeis da Faculdade Anhanguera.