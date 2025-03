De CPF bloqueado até prisão: o que acontece se não declarar o IR?

Os contribuintes brasileiros têm até o dia 30 de maio para entregar a declaração de Imposto de Renda 2025. Quem perder o prazo fica sujeito ao pagamento de multa para regularizar a situação. Para este ano, a Receita Federal tem a expectativa de receber 46,2 milhões de documentos.

O que acontece se não entregar no prazo?

Precisa aguardar a Receita. Aqueles que não conseguirem entregar o documento no prazo terão que aguardar até a reabertura do sistema de entrega da Receita, que acontece apenas na semana seguinte ao fim do prazo de entrega.

O envio da declaração, mesmo atrasada, deve ser feito pelos canais oficiais do Fisco. Além do programa para computadores, há as opções pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets, e pelo site da Receita..