Completa ou simplificada? Identifique a melhor forma para declarar o IR

Uma dúvida recorrente dos contribuintes na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda é escolher qual é o melhor modelo tributário. As opções são os modelos completo ou simplificado e a escolha correta gera maior restituição ou menor imposto a pagar. Tudo vai depender das despesas que você possui para deduzir.

Se você tem filhos como seus dependentes, paga escola particular, plano de saúde e ainda contribui com previdência privada do tipo PGBL, são grandes as chances de o modelo completo pode ser a melhor opção. Todas essas despesas são dedutíveis, isto é, podem ser abatidas do imposto devido. No caso de gastos com saúde, não há limite de valor para a dedução, desde que as despesas estejam devidamente comprovadas.

Porém, se você não tem filhos, não tem gastos com educação nem com saúde, provavelmente o modelo simplificado será mais vantajoso para você. Nesse modelo, o programa de preenchimento da declaração aplica um desconto padrão de 20% sobre a base de cálculo do imposto, limitado a R$ 16.754,34.