Novas regras do Imposto de Renda: veja prazo e quem deve fazer a declaração

A Receita Federal anunciou hoje as diretrizes para a declaração do Imposto de Renda 2025, referente ao ano-base 2024. O período para a prestação de contas com o Fisco terá início em 17 de março e se estenderá até 30 de maio.

Cronograma da declaração do IR

O prazo para envio da declaração foi reduzido em três dias em relação ao ano anterior. Os contribuintes terão 74 dias para preencher e enviar o documento, entre as 8h de 17 de março e as 23h59 de 30 de maio. No ano passado, o prazo foi de 77 dias.

A multa mínima para atrasos na entrega permanece em R$ 165,74. Caso haja imposto a pagar, a penalidade pode atingir até 20% do valor devido, acrescida de juros com base na taxa Selic até a regularização.