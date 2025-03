Programa do IRPF 2025: veja como e quando baixar o aplicativo para declarar

O programa para preenchimento da declaração estará disponível para download a partir de amanhã. Entretanto, a transmissão do documento só será permitida a partir da próxima segunda-feira (17).

A Receita Federal estima receber 46,2 milhões de declarações neste ano, superando os 45,2 milhões processados em 2024. Do total enviado no ano passado, 41,5% foram preenchidos utilizando o modelo pré-preenchido.

Declaração pré-preenchida só poderá ser acessada em 1º de abril. José Carlos da Fonseca, auditor responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025, explica que o Fisco não conseguiu organizar todas as informações a tempo, como ocorreu no ano passado.

Informações da declaração pré-preenchida precisam ser confirmadas. Segundo Fonseca, o modelo seja atualizado apenas com a comprovação dos valores. "Não é porque a informação está na pré-preenchida que ela está certa. Você precisa ter os comprovantes", orienta ele.

Se aparecer na pré-preenchida alguma coisa que você não tem como comprovar é melhor você tirar. Se você tem algo a comprovar que não está na pré-preenchida, é melhor você inserir.

José Carlos da Fonseca, auditor da Receita Federal

Calendário de restituições do IRPF 2025

Restituições do IR começam a ser pagas no final de maio. Ao todo serão cinco lotes de restituição: