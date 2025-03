IR 2025: Vale a pena parcelar o imposto a pagar?

O contribuinte que tem Imposto de Renda a pagar pode parcelar o valor da dívida em até oito prestações mensais. Mas será que vale a pena?

Juros elevam valor das parcelas

Ao notar que há imposto a pagar, a primeira consideração a ser feita pelo contribuinte é que há cobrança de juros sobre as parcelas. Com isso, o valor final pago no parcelamento será maior do que a opção pelo pagamento à vista. Ainda assim, a divisão dos pagamentos pode valer a penas em algumas situações.

Quem pode parcelar o imposto?

O contribuinte que tiver imposto a pagar com valor superior a R$ 100 pode optar pelo parcelamento. É possível parcelar o imposto em até oito vezes, desde que o valor mínimo da parcela seja de R$ 50.