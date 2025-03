Veja como declarar o Imposto de Renda de trabalhador sem carteira assinada

Quem faz trabalhos como freelancer, sem carteira assinada, também precisa preencher sua declaração. Toda renda obtida por meio do serviço prestado as empresas ou a outra pessoa física, e que não caracterize vínculo empregatício, está sujeita à mesma tabela do Imposto de Renda dos funcionários de empresas.

Como fazer

A diferença está na obrigatoriedade do recolhimento do tributo. Quando se trabalha em uma empresa, a tributação é na fonte, ou seja: o salário já é pago com desconto do Imposto de Renda e quem recolhe é o próprio empregador.

Pagamento via carnê-leão. No caso de trabalhos de freelancer (prestados por profissional autônomo), o imposto é pago pelo carnê-leão, recolhimento mensal obrigatório ao qual está sujeito o contribuinte, pessoa física, residente no Brasil, que recebe rendimentos de outra pessoa física ou do exterior. Ainda que os valores recebidos pelo trabalho extra sejam baixos e aparentemente isentos do IR, é importante ficar atento à necessidade de declarar e somar todas as rendas obtidas em 2024. Lembre-se: há cruzamento de informações por meio de CPF e CNPJ. Portanto, quem lhe pagou certamente irá declarar, e você precisa fazer o mesmo, para não correr risco de cair na malha fina.