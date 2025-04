IR 2025: Declaração online e pré-preenchida completa ficam disponíveis hoje

Atraso foi ocasionado por indisponibilidade de dados. A Receita afirma que estavam ainda ausentes do sistema as informações a respeito de contribuições de previdência privada; saldos de contas bancárias no Brasil e no exterior, investimentos, aquisição de imóveis e doações efetuadas no ano passado.

Fisco minimizou os impactos do atraso para os contribuintes. Em entrevista coletiva, o supervisor regional do Imposto de Renda de São Paulo, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Junior, negou que a impossibilidade de realizar as declarações online altere o fluxo da declaração. "Os 60 dias, que vão de 1º de abril até 30 de maio, vão ser mais do que suficiente", disse.

Pré-preenchida

Liberação do modelo foi realizada em duas etapas neste ano. Devido ao mesmo motivo que atrasou o preenchimento dos documentos pelo celular, as informações das declarações pré-preenchidas só foram completamente disponibilizadas hoje. Nos últimos 14 dias, estavam disponíveis apenas as informações da declaração de 2024 e os informes de rendimentos.

Nova fase traz as informações completas obtidas pelo Fisco. Passam a integrar o modelo as contribuições de previdência privada; saldos de contas bancárias no Brasil e no exterior, investimentos, poupança, imóveis adquiridos, doações efetuadas no ano passado e informações sobre criptoativos.

Dados devem ser gerados novamente por quem importou na fase inicial. A Receita afirma que os contribuintes que já começaram o preenchimento e desejam prosseguir com os dados do Fisco devem recomeçar o processo. "Quem anteriormente já carregou as informações da pré-preenchida e ainda não transmitiu a declaração, deve excluir a declaração e criar uma nova", orienta o Fisco.