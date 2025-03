IR 2025: Quem entregar logo a declaração recebe a restituição antes?

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 termina no dia 30 de maio. Ainda assim, entregar a declaração mais cedo é um dos critérios para receber sua restituição mais cedo - mas não é o único. Confira abaixo qual é a fila para a restituição do IR.

Cronograma de entrega

Prazo total para entrega da declaração é de 74 dias. Os contribuintes têm até as 23h59 de 30 de maio para preencher e transmitir o documento. No ano passado, o período para entrega da declaração foi de 77 dias.

O programa do IR para computador está liberado para download. A declaração pré-preenchida completa e a versão para realizar a declaração online, no entanto, ficam disponíveis somente após o dia 1º de abril.