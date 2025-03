Calendário da restituição do Imposto de Renda 2025: veja datas de pagamento

As restituições do Imposto de Renda de 2025 começarão a ser pagas em 30 de maio. Como no ano passado, serão cinco lotes de pagamento.

Veja as datas:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro