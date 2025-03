Imposto de Renda: mais de 2,6 milhões de declarações já foram entregues

A Receita Federal já recebeu mais de 2,6 milhões de declarações do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025, conforme balanço divulgado nesta tarde. O prazo começou a valer na segunda-feira e segue até o dia 30 de maio.

O que aconteceu

Balanço foi divulgado levando em consideração declarações enviadas até as 17h de hoje. Ao todo foram entregues 2.684.910 declarações, ou 5,8% do total esperado pela Receita Federal, que é de 46,2 milhões. Quem não fizer a declaração paga multa que vai de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido.

Contribuintes podem usar declaração pré-preenchida, mas nem todas as informações ainda estão disponíveis. A Receita Federal já colocou na declaração alguns dados, como identificação, endereço, rendimentos e pagamentos retidos na fonte, atividades imobiliárias, serviços médicos e de saúde e rendimentos isentos por causa de doença grave e códigos de juros (incluindo RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente)). O restante só será liberado no dia 1º de abril, quando também começa a declaração por meio de um portal online.