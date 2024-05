Que horas abre a consulta ao 1º lote da restituição do IRPF 2024?

A Receita Federal abre hoje (23), às 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Este lote, que será o maior valor já pago pela Receita em restituições do IR, dará prioridade aos moradores do Rio Grande do Sul por conta das enchentes que afetaram o estado.

Consulta e pagamento

A partir das 10h, a consulta estará disponível para 5.562.065 contribuintes, incluindo prioritários e não prioritários. O valor total de crédito é de R$ 9,5 bilhões, um recorde histórico para a Receita.

No Rio Grande do Sul, 886.260 declarações serão restituídas, abrangendo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão em restituições.