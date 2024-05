Faltam 5 dias! Saiba como baixar o programa do Imposto de Renda

Após escolher o sistema e baixar o arquivo, basta clicar em executar. O arquivo fica na pasta Download do computador, aí é clicar em instalar para abrir o programa.

Os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata já terão a possibilidade de utilizar a declaração pré-preenchida. O modelo é uma ferramenta que facilita a vida do contribuinte, em que o sistema completa as informações com base nos dados da Receita.

Quem é obrigado a declarar?