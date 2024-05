Qual o valor da multa do Imposto de Renda para quem declarar fora do prazo?

Programa faz cálculo da multa automaticamente

O contribuinte que perder o prazo não precisa calcular a multa. O próprio programa do IR calcula o valor do Darf (documento para pagamento do imposto no banco) automaticamente, com base no dia de entrega da declaração.

Para gerar o Darf, selecione a aba "Imprimir" no menu do lado esquerdo da tela do programa e clique em "Darf de multa por entrega em atraso".

Prazo maior para contribuintes do Rio Grande do Sul. Devido ao desastre natural que atingiu o estado, a Receita prorrogou o prazo de entrega para moradores dos 336 municípios afetados pelas chuvas. Esses contribuintes têm até o dia 30 de agosto para enviar o documento.

Após o fechamento hoje (31), o programa só permitirá novos envios na segunda-feira (3), a partir das 8h.

Punições

Quem não enviar a declaração à Receita pode ter várias dificuldades. Além da multa por atraso, o contribuinte pode ter problemas como: