Imposto de Renda 2025: esqueceu de declarar um bem? Saiba como corrigir

Retificação é o passo para acertar as contas com o Leão. A regularização da situação só é possível com o envio de uma nova declaração com a listagem dos bens omitidos. Para isso, é necessário fazer o download do programa referente ao ano da declaração incorreta para enviar uma retificadora ao Fisco.

Atenção redobrada ao ano da declaração é essencial. Caso o bem tenha sido adquirido antes de 2020, por exemplo, a correção precisa ser realizada em todas as entregas seguintes. No caso de irregularidades presentes apenas no ano passado, para um bem conquistado em 2023, basta uma única retificação.

Saiba como regularizar

Após mencionar que se trata de uma declaração retificadora, utilize a ficha de "Bens e Direitos". Na seção, utilize o código certo do bem omitido. Ao abrir uma ficha nova, selecione o grupo correspondente ao tipo de bem a ser adicionado à declaração (01 — Bens Imóveis ou 02 — Bens Móveis).

Em seguida, use o código correspondente. Entre os mais comuns, o 01 é referente a automóveis, motos e caminhões, o 11 é usado para apartamentos, o 12 para casas e o 13 para terrenos.

Os valores não devem ser alterados. Mesmo que o bem declarado tenha se valorizado no mercado, o valor a ser mencionado deve ser referente à aquisição. Ou seja, inclua sempre o mesmo valor nos campos referentes à situação do item no ano-calendário.