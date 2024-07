SNEL11 anuncia dividendos que superam 1% no mês; saiba quanto

O fundo imobiliário SNEL11 anunciou novos dividendos para julho. Dessa vez, o valor será de R$ 0,10 por cota, cujo pagamento ocorrerá no dia 25 de julho de 2024.

Para quem tem dúvidas de quem pode receber os dividendos do SNEL11, o valor se destina apenas aos investidores que tiverem cotas do FII em suas carteiras até a próxima segunda-feira (15).

A cotação do FII ao final de junho era de R$ 9,17, o que mostra que o dividendo está com um retorno de 1,09% no mês, equivalente a um dividend yield (DY) anual de 13,90%.

Considerando o recente desdobramento de cotas já realizado pelo FII SNEL11, na razão de 1 para 15, o rendimento anterior teve o valor de R$ 0,103 por cota, em linha com as demais distribuições feitas de dezembro de 2023 a julho de 2024.