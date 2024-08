Ibovespa oscila com Petrobras (PETR4) em queda e varejistas em alta

O Ibovespa iniciou as negociações desta sexta-feira (2) em alta, mas logo reverteu o sinal positivo e passou a operar no vermelho. Por volta das 10h30, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,21%, aos 127.127,55 pontos.

Entre os principais papéis do indicador, as ações da Petrobras estão operando em baixa nesta manhã, na contramão do avanço da cotação do petróleo no exterior. Por volta das 10h25, Petrobras PN (PETR4) cai 1,11%, a R$ 36,43, enquanto Petrobras ON (PETR3) recua 0,58%, a R$ 39,62.

Já as ações da Vale (VALE3) acompanham a oscilação do Ibovespa e operam sem direção definida nos primeiros minutos do pregão. Por volta das 10h35, os papéis da mineradora estão próximos da estabilidade, em leve alta de 0,05%, a R$ 60,28. Apesar da pouca força dos papéis da mineradora, o minério de ferro avançou mais de 2% nesta sexta-feira na bolsa de Dalian, na China.

As varejistas, por outro lado, registram alta consistente nesta manhã. Por volta das 10h28, as ações do Magazine Luiza (MGLU3) avançam 4,81%, a R$ 11,32, enquanto Lojas Renner (LREN3) sobe 3,76%, a R$ 13,79. Já os papéis da C&A (CEAB3) ganham 2,73%, a R$ 8,66.