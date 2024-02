Veja 15 ações que podem pagar mais dividendos que a Selic no próximo ano

Quais são as empresas mais recomendadas para investir de olho no longo prazo? Veja abaixo.

Auren (AURE3) e Copasa (CSMG3)

Entre as empresas de setores perenes, Auren (AURE3) e Copasa (CSMG3) valem para uma estratégia de dividendos no longo prazo. É o que diz Luan Alves, analista-chefe da VG Research. A elétrica Auren, ex-Cesp, trabalha com geração de energia para venda e distribuição, sendo hídrica, solar ou eólica. A empresa costuma fechar contratos com clientes de três a cinco anos, diz Alves. Custos da empresa para manter e operar usinas costumam ser fixos, dando espaço para lucros maiores, o que pode ser interessante para o acionista, avalia.

Pagou R$ 3 bilhões em dividendos extraordinários em 2023. O pagamento foi fruto de uma indenização bilionária pela Usina Hidrelétrica de Três Irmãos. Foi um retorno equivalente a 20,37%, mas não deve não se repetir no curto e médio prazo, sinaliza o analista. Recentemente, a companhia anunciou a distribuição de R$ 400 milhões em dividendos, correspondentes a R$ 0,40 por ação ou 3%, que serão pagos no dia 14 de março. "É uma empresa em um setor perene, com negócio resiliente, contrato de longo prazo e um segmento ainda em expansão que demanda muitos investimentos", afirma Alves.

Outra ação perene é a Copasa (CSMG3), empresa de saneamento básico que faz a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em cidades importantes de Minas Gerais. "É um modelo de negócios simples. A Copasa investe nas suas estações de tratamento de água e esgoto e cada quatro anos o regulador reconhece esse investimento nas tarifas que o consumidor paga", explica Alves. "É um negócio perene, não tem muito risco porque tudo mundo vai ter que tomar banho, usar água, tem esgoto sendo gerado, faz parte essencial da vida do consumidor", pontua.

Entre os riscos, Alves destaca o climático com falta de chuvas que poderiam levar o estado a um racionamento hídrico, com as pessoas consumindo cada vez menos. Com um volume de consumo menor, a receita é afetada, enquanto os custos da operação se mantêm elevados.