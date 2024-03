Veja as 10 ações que mais valorizaram no trimestre; ainda vão subir?

Boatos sobre fusões, vendas e petróleo ajudaram alguns papéis

Rumores de aquisição e fusão também ajudaram algumas empresas. É o caso de Petz, 3R Petroleum, Braskem. "Sobre Petz, há rumores de fusão com a PetLove. Também tem a possível venda da fatia da Novonor na Braskem e a provável fusão entre 3R e Petroreconcavo", explica Leonardo Piovesan, analista da Quantzed.

Compras de controladores ajudaram Petz e Cielo. Em fevereiro, o fundador e presidente da empresa, Sergio Zimerman, comprou ações da própria empresa, fazendo sua participação passar de 29% para 43%. "Isso mostrou confiança do dono no crescimento da empresa", diz Soares.

É parecido com o que aconteceu com Cielo. Em fevereiro, o Banco do Brasil e o Bradesco (BBDC4) anunciaram uma oferta de ações para comprar a totalidade dos papeis da Cielo que estavam em circulação na Bolsa.

Com Natura, a venda da The Body Shop ajudou. No fim do ano passado, a empresa de cosméticos vendeu a The Body Shop para a Aurelius, com sede na Alemanha e dona da rede de farmácias Lloyds, no Reino Unido. Isso vem ajudando a brasileira em seu processo de reestruturação.

A distribuidora Vibra ganhou com o petróleo. No ano passado, a empresa teve um lucro 483% maior na comparação anual, totalizando R$ 3,3 bilhões -, também impulsionado por ganhos fiscais esporádicos (não recorrentes).