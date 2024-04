Poupança, debêntures e até ações: veja investimentos isentos de IR

Debêntures incentivadas - título de dívida emitido para as empresas captarem recursos para os seus projetos.

LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) - título emitido por uma instituição financeira para captar recursos para o agronegócio.

LCI (Letra de Crédito Imobiliário) - título emitido por uma instituição financeira para captar recursos para o setor imobiliário.

CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) - título de renda fixa de crédito privado com pagamento futuro referente ao setor imobiliário.

CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) - título de renda fixa de crédito privado com pagamento futuro referente ao agronegócio.

Poupança - depósito bancário que acumula juros e correção monetária.

LIG (Letra Imobiliário Garantida) - título de renda fixa emitido por instituições financeiras e vinculado aos ativos e bens imobiliários

Renda variável

Dividendos de Fundos Imobiliários - representam o valor que os cotistas vão receber por sua participação nos lucros de um FIIs.

Rendimentos de Dividendos de Ações - parcela do lucro que é dividida aos acionistas.

Fundos de Investimentos Incentivados - junção de recursos para aplicação em ativos destinados à captação de renda para investimentos em infraestrutura.

Operações comuns de ações até R$ 20 mil no mês - representam uma parte do capital de uma empresa negociada na Bolsa de Valores.

Quais as vantagens?

Por ter o benefício da isenção de IR, esses investimentos já nascem com uma vantagem interessante na carteira do investidor. Isso não significa que você possa investir de "olho fechado". É essencial entender o investimento e, principalmente, se está de acordo com seu perfil e objetivo, orienta Gabriel Almendra , líder do segmento Wealth São Paulo da Warren Investimentos.

Mas, no caso de investimentos como poupança, LCI ou LCA, geralmente o rendimento é menor do que de outros produtos oferecidos no mercado financeiro. Mas considerando a isenção do tributo federal, pode compensar no final, diz Jhonny Martins, vice-presidente do SERAC, hub de soluções corporativas.