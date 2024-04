Bitcoin ficará mais escasso: o que é halving e como criptomoeda pode subir

Mas aumento do bitcoin já começou com a criação dos ETFs à vista nos EUA. É o que diz Fernandes, da Foxbit. Em janeiro, a SEC (Securities and Exchange Commission), órgão dos Estados Unidos equivalente à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) brasileira, deu o sinal verde para a listagem em Bolsa de ETFs (fundos de índices) de bitcoin à vista, permitindo investimentos por meio de fundos. "Então, isso abre dúvidas sobre a intensidade que o halving vai proporcionar e até mesmo a duração, já que podemos entender que o ciclo de alta começou antes e, então, pode encerrar também mais cedo."

Entre 1 de janeiro e 14 de março, criptomoeda subiu 74,7%. Nessa janela, o bitcoin saiu de US$ 42.214,98 e chegou a bater US$ 73.750,07. No final da última terça-feira (16), porém, o preço do BTC girava por volta de US$ 63.900 - a queda que precede o halving é considerada usual por analistas.

É uma boa hora para investir? Qual a recomendação para os investidores?

Investidores devem adotar posição mais defensiva no curto prazo. Segundo Valter Rebelo, analista de criptoativos da casa de análises Empiricus Research, a criptomoeda se encontra na metade do seu grande ciclo, momento marcado por intensa volatilidade, em que novos investidores ainda estão conhecendo o mercado. Com o amadurecimento do setor, ele diz que a moeda pode ultrapassar a faixa de preço de US$ 150 mil ao final do ciclo.

Com recompensa reduzida, impacto do halving é cada vez menor. É o que afirma Renato Nobile, analista da Buena Vista Capital.

Mas acesso a criptomoedas já está reduzido. "O problema é que é estimado que mais de um terço dos bitcoins em circulação estão perdidos para sempre porque os usuários perderam suas senhas ou outras razões. Então, [o halving] deve, sim, ter impacto", diz.