Tesla, Apple: quanto renderam ações estrangeiras preferidas dos brasileiros

Dentre os dez BDRs mais procurados, por exemplo, só dois estão na lista dos mais rentáveis. Outros quatro estão no negativo no ano. O levantamento é da Elos Ayta. Já entre as ações mais compradas, três estão no negativo. Confira:

Os 10 BDRs mais populares no ano

Xp Inc (XPBR31) -15,11% Inter & Co (INBR32) 0,35% Nvidia (NVDC34) 65,01% Mercado Libre (MELI34) -9,65% Tesla (TSLA34) - 37,51% Microsoft (MSFT34) 14,23% Alphabet/Google (GOGL34) 18,72% Meta Platforms (M1TA34) 44,46% Apple (AAPL34) -8,08% Amazon (AMZO34) 22,21%

Fonte: Elos Ayta. BDRs mais comprados em 2024 até 19 de abril e sua variação no mesmo período

Apesar se de serem todas companhias muito famosas, só algumas dão retorno. Apenas Nvidia e Meta, da dona do Facebook, estão na lista dos dez maiores retornos. A empresa de inteligência artificial surfa na onda da nova tecnologia e já rendeu este ano 65,01%. A dona do Facebook teve no último trimestre de 2023 lucro líquido de US$ 14,02 bilhões, mais que o triplo do registrado no mesmo intervalo de 2022 e anunciou pagamento de dividendos.

Quais são os 10 BDRs mais valorizados