iStock Estudo aponta que publicidade em áudio é efetiva para 40% dos consumidores Renato Pezzotti Mais de 90% dos brasileiros consomem algum conteúdo de áudio no dia a dia, seja via emissoras rádio, podcasts, plataformas de streaming ou audiobooks, segundo dados do Target Group Index. A pesquisa Inside Audio 2024, da Kantar Ibope Media, aponta que o rádio, em específico, é ouvido por 79% da população. Em média, os ouvintes brasileiros dedicam 3h55 por dia escutando seu conteúdo. Podcasts, por sinal, seguem em alta: 48% dos ouvintes acessam esses programas semanalmente. Mas como esse público aceita os diferentes tipos de publicidade nesse meio? Um levantamento realizado pela Adsmovil, em parceria com a Offerwise, revelou que os consumidores estão mais receptivos aos anúncios de áudio — e, principalmente, no mundo digital. Para 60% dos entrevistados, a publicidade em áudio é útil para conhecer novos produtos e serviços e manter-se atualizado sobre o mercado. Além disso, 61% demonstraram interesse em produtos e serviços após ouvi-los em propagandas. A pesquisa também revelou um aumento significativo na efetividade da publicidade em áudio. Em 2021, apenas 18% dos consumidores compraram produtos anunciados em mídias de áudio. Esse número cresceu para 42% em 2024. Os produtos e serviços mais adquiridos incluem eletrônicos (52%), moda e calçados (46%), cursos (32%), tecnologias (27%) e eventos (21%). Confira outros números do estudo produzido pela Adsmovil, em parceria com a Offerwise: 89% dos ouvidos no levantamento conhecem as plataformas de áudio digital;

80% dos respondentes acham essencial o consumo de áudio digital, sendo música e podcasts os preferidos;

52% dos pesquisados escutam de 2 a 5 podcasts concomitantemente. Entrevistas, humor e saúde são os temas mais populares;

65% dos participantes descobrem novas mídias pelas redes sociais, e

7 em cada 10 compartilham o que ouvem, principalmente no Instagram e WhatsApp.

A preferência pela música e pelos podcasts mostra como esses formatos têm se tornado essenciais para os consumidores. Neste cenário, as rádios online e os podcasts ainda podem ser muito explorados pelas marcas em sua jornada diária com seus consumidores. Rodrigo Tigre, head de áudio da Adsmovil

