5 dos comerciais mais marcantes da carreira de Washington Olivetto

'Garoto Bombril'

A criação do personagem do 'garoto Bombril' aconteceu em abril de 1978. A ideia original era apenas renovar o slogan 'Mil e uma utilidades', mas, no final das contas, a campanha criou um dos maiores garotos propagandas da história. A Bombril entrou para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, em 1994, com a campanha por ter o maior tempo de permanência no ar do mundo. Carlos Moreno, atuou de 1978 a 2004, ininterruptamente. Depois, ficou afastado e voltou em 2006, depois teve seu último comercial, em 2019. Olivetto criou o 'garoto Bombril' ao lado de Francesc Petit, outros dos maiores nomes da publicidade nacional, falecido em 2013:

Vulcabras 752

Hoje em dia, vemos celebridades e criadores de conteúdo aos montes nos comerciais. Mas, no final dos anos 1980, a estratégia não era tão simples. Colocar um sapato no pé (ou no caso, na mão) de Hebe Camargo, por exemplo, era para poucos. Foi esse um dos motivos que tornou os comerciais de Vulcabras 752 tão famosos. Paulo Maluf, Joãosinho Trinta e Leonel Brizola foram outros dos famosos a calçarem o sapato. A criação da campanha também teve assinatura de Olivetto e Gabriel Zellmeister. A direção de cena foi de Julio Xavier: