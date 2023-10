Morre Antonio Megale, ex-presidente da Anfavea, aos 66 anos

Em nota de pesar, a Anfavea descreveu Megale como "o pai do Rota 2030", lembrando de seu empenho para convencer o então presidente Michel Temer, numa maratona de viagens a Brasília, da necessidade de uma política específica ao setor automotivo.

"Ninguém dentro do setor automotivo nacional batalhou mais do que ele para que esta política industrial, fundamental para a previsibilidade e o avanço tecnológico dos veículos nacionais, em vários aspectos, fosse implementada", destacou a associação dos fabricantes de veículos. Agora com o nome Mobilidade Verde, o programa está prestes a entrar em sua segunda fase.

Formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Megale reunia o talento nato de negociador com a formação técnica, qualidades fundamentais na interlocução com o setor público. Além da Volkswagen, onde chefiou a área de assuntos governamentais por 14 anos, Megale trabalhou antes na Chrysler e na Renault.