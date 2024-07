R$ 5.000 mensais: o que criador do ChatGPT descobriu ao estudar renda básica universal

Altman falou sobre a vontade de financiar uma pesquisa do tipo pela primeira vez em um post de 2016 no site da aceleradora de startups Y Combinator.

O levantamento foi feito entre novembro de 2020 e outubro de 2023. No experimento, mil pessoas entre 21 e 40 anos e residentes nos estados norte-americanos do Texas e Illinois recebiam US$ 1.000 mensalmente. Para participar da pesquisa, a renda familiar do indivíduo em questão teria que ser menor do que 300% da linha da pobreza federal dos Estados Unidos no ano de 2019.

As transferências significaram um aumento de 40% nas rendas dessas pessoas, cujos ganhos anuais ficavam abaixo dos US$ 29 mil.

Além do grupo principal, havia um grupo de controle, em que duas mil pessoas recebiam US$ 50 por mês. O resultado: dois artigos publicados nesta semana, sendo que um tratava dos efeitos do recebimento do dinheiro no emprego e o outro na saúde.

O estudo revelou que, na média, a renda dessas pessoas caiu cerca de US$ 125 mensais - algo que guarda muita relação com o fato de que, por causa do dinheiro extra, muitos indivíduos optaram por trabalhar um pouco menos. Em média, essas pessoas trabalharam oito dias a menos por ano. Com o tempo restante, sobraram para o lazer.

O trabalho descobriu ainda que o dinheiro extra foi para fins essenciais como aluguel, transporte e comida.