Estoque total de crédito sobe 1,2% em junho ante maio, para R$ 6,019 trilhões, diz BC

O saldo de operações de crédito do sistema financeiro cresceu 1,2% em junho, para R$ 6,019 trilhões, informou o Banco Central (BC). No acumulado de 12 meses, o estoque cresce 9,9%. Na comparação com maio, o saldo para pessoas físicas cresceu 0,6% e, para pessoas jurídicas, avançou 2,2%.

O estoque de crédito livre cresceu 1,5% em junho, na comparação com maio, enquanto o do crédito direcionado subiu 0,8%. No crédito livre, o saldo para pessoas físicas avançou 0,5% e, para as empresas, teve alta de 2,9%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 53,5% (dado revisado) para 53,9% na passagem de maio para junho.

Inadimplência

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre com os bancos cresceu 0,1 ponto porcentual entre maio e junho, de 4,5% para 4,6%, informou o Banco Central. A inadimplência de pessoas físicas ficou estável, em 5,5%, enquanto a taxa das empresas aumentou de 3,2% para 3,3%.

No crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, a inadimplência total caiu 0,1 ponto porcentual entre maio e junho, de 1,5% para 1,4%. Considerando o crédito livre e o direcionado, a inadimplência caiu de 3,3% para 3,2% no período.

BNDES

O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas cresceu 1,1% na passagem de maio para junho, somando R$ 411,562 bilhões, informou o BC. Em 12 meses encerrados em junho, a elevação acumulada foi de 5,0%.

No sexto mês deste ano, houve alta de 3,9% nas linhas de financiamento agroindustrial do BNDES, avanço de 1,0% no financiamento de investimentos e aumento de 3,6% no saldo de capital de giro.